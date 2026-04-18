Pronto il corridoio Delhi-Meerut FS Engineering protagonista dell’Alta Velocità in India

È stato inaugurato il nuovo tratto della linea ferroviaria tra Delhi e Meerut, parte del progetto Rapid Rail Transit System-Namo Bharat, una delle infrastrutture più importanti nel nord del paese. La linea rappresenta il primo segmento di questa rete strategica, progettata per migliorare i collegamenti tra le due città. FS Engineering ha avuto un ruolo di rilievo nella realizzazione di questa infrastruttura, che mira a potenziare la mobilità regionale.

È stata inaugurata la nuova linea Delhi–Meerut, primo tratto del corridoio Rapid Rail Transit System-Namo Bharat, infrastruttura strategica dell’India settentrionale. Il traguardo vede protagonista FS Engineering (Gruppo FS), impegnata in joint venture con la spagnola Ayesa come General Consultant per l’intero corridoio Delhi-Ghaziabad-Meerut. La società ha supportato ogni fase dello sviluppo, mettendo a disposizione le proprie competenze globali nella realizzazione di sistemi ferroviari complessi. L’attivazione della tratta è un passo determinante per la mobilità della National Capital Region (NCR) e dello Stato dell’ Uttar Pradesh: l’infrastruttura, progettata per velocità fino a 180 kmh, ridurrà i tempi di viaggio tra Delhi e Meerut a meno di 60 minuti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pronto il corridoio Delhi-Meerut. FS Engineering protagonista dell’Alta Velocità in India Notizie correlate Leggi anche: Trasporti, sabotaggi sulle linee dell’Alta Velocità: la ricostruzione di Fs Nasce Fs Engineering, motore dell’innovazione per le opere in Italia e nel mondo.Nuovo capitolo dell’evoluzione industriale e strategica del Gruppo FS: nasce FS Engineering per promuovere a livello mondiale l’ingegneria integrata,... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Pronto il corridoio Delhi-Meerut. FS Engineering protagonista dell’Alta Velocità in India. Pronto il corridoio Delhi-Meerut. FS Engineering protagonista dell’alta velocità in IndiaÈ stata inaugurata la nuova linea Delhi–Meerut, primo tratto del corridoio Rapid Rail Transit System-Namo Bharat, infrastruttura strategica dell’India ... msn.com FS Engineering protagonista in India: inaugurato il corridoio ferroviario Delhi–MeerutNuovo passo avanti per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto in India e per la presenza internazionale del Gruppo Ferrovie dello Stato. È stata inaugurata la linea Delhi–Meerut, primo tratto ... affaritaliani.it