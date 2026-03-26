Air India riapre la rotta Roma-Delhi | quattro voli settimanali da Fiumicino

Air India ha ripreso i voli diretti tra Roma e Delhi, con quattro frequenze settimanali da Fiumicino. La compagnia ha avviato questa rotta senza scalo, offrendo nuove opzioni di collegamento tra Italia e India. La ripresa del servizio è iniziata recentemente, con voli programmati regolarmente lungo tutta la settimana.

Fiumicino, 26 marzo 2026 – Air India ha inaugurato il suo nuovo collegamento non-stop per Roma Fiumicino, con quattro voli settimanali. La compagnia di bandiera indiana torna così a operare sulla capitale italiana dopo quasi sei anni di assenza e amplia la propria presenza nell’Europa continentale. Roma è l’ottavo gateway di Air India in Europa. Il volo AI123 è decollato ieri da Delhi alle ore 13:35. All’atterraggio a Roma Fiumicino è stato ufficialmente accolto dalle autorità dell’Ambasciata indiana in Italia, da rappresentanti di Aeroporti di Roma e da tutto il personale di Air India. A celebrare il nuovo collegamento è intervenuta anche una delegazione composta da S. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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