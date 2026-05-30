Lo scorso marzo, una docente è stata accoltellata a Trescore Balneario. La vicenda ha portato alla convocazione di una cerimonia pubblica, definita come una grande festa della comunità, con interventi di vari rappresentanti. Tra loro, sono intervenuti alcuni sindaci e membri della comunità locale. La manifestazione ha coinvolto il pubblico presente, che ha partecipato con entusiasmo. Non sono stati riportati dettagli sulle motivazioni o sui responsabili dell'aggressione.

Dalla docente Chiara Mocchi, accoltellata lo scorso marzo a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, da un suo studente di 13 anni, al ricercatore e oncologo Silvio Garattini, fino all’imprenditore e filantropo Gian Marco Moratti, al presentatore Gerry Scotti, all’ex cestista Dino Meneghin, all’étoile della Scala Nicoletta Manni e alla scrittrice Sveva Casati Modignani. Sono alcuni dei premiati con la Rosa Camuna, la massima onorificenza della Regione Lombardia. Il riconoscimento è stato consegnato nella sede della Regione in occasione della Festa della Lombardia che cade ogni 29 maggio. Un premio è andato anche al quotidiano “Il Giorno“ in occasione dei suoi 70 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rosa Camuna, da Garattini a Scotti: "Una grande festa della comunità"

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Lombardia, Rosa Camuna 2026: tra i premiati prof. Mocchi, Gian Marco Moratti e Dino Meneghin

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