Rosa Camuna alla professoressa Mocchi Premi anche per i ‘Ragazzi on the Road’ e per Silvio Garattini

Oggi, 29 maggio, in Lombardia sono stati consegnati i premi Rosa Camuna, riconoscimento più alto della regione. La professoressa Mocchi ha ricevuto il premio, insieme ai ‘Ragazzi on the Road’ e a Silvio Garattini, che sono stati premiati per le rispettive attività. La cerimonia si è svolta in una sede ufficiale, con la consegna dei riconoscimenti a rappresentanti di diversi settori. La Rosa Camuna viene assegnata annualmente per meriti civili, culturali o sociali.

Milano. Sono stati assegnati oggi, venerdì 29 maggio, i premi Rosa Camuna, la più alta onorificenza attribuita da Regione Lombardia. Tra i premiati anche Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata da un suo alunno in una scuola media di Trescore lo scorso marzo. La docente ha inviato un video messaggio, proiettato durante la cerimonia in Sala Biagi a Palazzo Lombardia, in cui ha affermato di accettare “con tanta riconoscenza questo premio, abbiamo bisogno di una società più attenta e questi premi ne sono la testimonianza”. L’elenco dei premiati bergamaschi è piuttosto lungo: riconoscimento anche per l’iniziativa Ragazzi On The Road, mentre Silvio Garattini riceverà la Rosa Camuna come premio speciale da parte del presidente Fontana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Rosa Camuna, il video messaggio della professoressa Mocchi

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