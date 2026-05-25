Venerdì 29 maggio si terrà la Festa della Lombardia, un evento che celebra l’identità e le eccellenze del territorio. Tra i premiati della cerimonia ci sono il medico, il giocatore di basket e l’ex politico, che riceveranno il Premio Rosa Camuna 2026. La manifestazione si svolgerà a Milano e si concentra su cultura e tradizioni locali.

Milano, 25 maggio 2026 – Torna venerdì 29 maggio la Festa della Lombardia, appuntamento dedicato all'identità, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Momento centrale della giornata sarà la cerimonia di conferimento dei Premi Rosa Camuna, la più alta onorificenza attribuita dalla Regione Lombardia, affiancata da eventi e iniziative aperte al pubblico in piazza Città di Lombardia. I valori lombardi. "Il Premio Rosa Camuna rappresenta un momento di grande valore istituzionale e simbolico - sottolinea il presidente Attilio Fontana - nel quale riconosciamo l'impegno e il talento di persone e realtà che, in diversi ambiti, contribuiscono ogni giorno a rendere grande la Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Premio Rosa Camuna 2026: Garattini, Meneghin e Beccalossi tra i vincitori

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