A Ronchis, un gruppo di giovani tra i 15 e i 25 anni sta riscoprendo e rinnovando il friulano attraverso poesie scritte e recitate. Alcuni di loro stanno trasformando queste composizioni in performance musicali, combinando poesia e musica dal vivo. La iniziativa coinvolge artisti emergenti che si dedicano a questa fusione tra parole e musica, portando il dialetto friulano in nuove forme di espressione artistica.

? Punti chiave Come fanno i ragazzi tra i 15 e i 25 anni a rinnovare il friulano?. Chi sono gli artisti che trasformeranno le poesie in performance musicali?. Perché la memoria di Genjo è diventata una risorsa pubblica per Ronchis?. Cosa accadrà dopo la lettura poetica per celebrare la comunità locale?.? In Breve Presentazione 7 giugno ore 11 presso la Sala della Protezione Civile di Ronchis.. Letture di Carlotta Del Bianco con musica del gruppo Eureka e Spazio per le arti.. Partecipazione di ragazzi tra i 15 e i 25 anni al concorso Eugenio Pilutti.. Esposizioni presso Villa di Toppo-Florio previste dal 5 al 7 giugno.. A Ronchis la voce dei giovani risveglia la lingua friulana con la raccolta Zovins in poesie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ronchis: i giovani fanno rinascere il friulano con Zovins in poesie

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