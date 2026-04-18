Abbadia Lariana | i volontari e i ragazzi fanno rinascere le spiagge del litorale

A Abbadia Lariana, volontari e giovani hanno partecipato a un’attività di pulizia delle spiagge lungo il litorale, in occasione della

Anche quest'anno, in occasione della "Giornata della Terra" e in collaborazione con il Consiglio comunale dei Ragazzi, Silea e Comune di Abbadia Lariana, si è svolta l'attività di clean up tra il Parco Chiesa Rotta e il Parco Ulisse Guzzi sulle rive del lago.In azione una squadra composta da ben.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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