India | 3.000 mangrovie e zero plastica fanno rinascere il canale

Nel distretto di Cuddalore, in India, un'azione di ripristino ambientale ha portato alla riqualificazione di un tratto del Canale Buckingham. Prima utilizzato come discarica a cielo aperto, ora ospita circa 3.000 mangrovie e non presenta tracce di plastica. Questa trasformazione ha coinvolto interventi specifici per ripulire e ripiantare la zona, contribuendo a recuperare l’ecosistema locale.

Nel distretto di Cuddalore, in India, un intervento di ripristino ambientale ha trasformato un tratto del Canale Buckingham da discarica a cielo aperto a ecosistema rigenerato. Attraverso la rimozione di 750 kg di plastica e la messa a dimora di 3.000 mangrovie, il progetto ha restituito vitalità idraulica a una zona precedentemente bloccata da detriti e vegetazione invasiva. La storia della rinascita di questo corso d’acqua, che si estende per circa 800 chilometri collegando gli stati dell’Andhra Pradesh e del Tamil Nadu lungo la costa del Coromandel, affonda le radici in un’opera di epoca coloniale britannica. Per decenni, l’inquinamento e... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - India: 3.000 mangrovie e zero plastica fanno rinascere il canale Leggi anche: Le soluzioni galvaniche di Italfimet fanno tappa in India Via la plastica dal canale Candiano. Barca ecologica attiva entro giugno. Raccoglierà i rifiuti dall’acquaPuò lavorare per otto ore consecutive, muoversi anche in fondali bassi e passare sotto il ponte mobile del canale Candiano: è la nuova imbarcazione...