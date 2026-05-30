Romania drone russo colpisce un palazzo | Bucarest valuta l’Articolo 4
Un drone russo ha colpito un palazzo nella capitale romena, portando il governo a considerare l’attivazione dell’Articolo 4. Questa disposizione prevede consultazioni tra alleati in caso di minacce alla sicurezza nazionale. La decisione arriva dopo l’attacco e si inserisce nel dibattito sulla capacità di difesa del Paese. La presenza di truppe americane in Romania è stata ridotta, sollevando preoccupazioni sulla risposta europea a eventuali crisi.
? Punti chiave Come può l'Articolo 4 cambiare la difesa della Romania?. Perché il ritiro dei soldati americani mette in crisi l'Europa?. Quali basi militari italiane diventeranno fondamentali per la difesa orientale?. Come influirà la nuova linea diplomatica di Washington sulla Russia?.? In Breve Due feriti nel condominio colpito dal drone russo in Romania.. Il generale Antonio Li Gobbi spiega le procedure dell'Articolo 4 NATO.. Il Pentagono ritira 5 mila soldati americani dalla Germania.. Il segretario Pete Hegseth ha liquidato circa venti generali statunitensi.. Drone russo colpisce un condominio in Romania: Bucarest valuta l’attivazione dell’Articolo 4 NATO. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Romania, drone russo colpisce un palazzo: così è sparito dai radar dopo 4 minuti
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