Romania drone russo colpisce un palazzo | Bucarest valuta l’Articolo 4

Notizia in breve

Un drone russo ha colpito un palazzo nella capitale romena, portando il governo a considerare l’attivazione dell’Articolo 4. Questa disposizione prevede consultazioni tra alleati in caso di minacce alla sicurezza nazionale. La decisione arriva dopo l’attacco e si inserisce nel dibattito sulla capacità di difesa del Paese. La presenza di truppe americane in Romania è stata ridotta, sollevando preoccupazioni sulla risposta europea a eventuali crisi.