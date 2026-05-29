Un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania, ferendo due persone. L’attacco è avvenuto nella capitale e ha causato danni alla struttura. Le autorità locali hanno definito l’incidente come una “grave escalation”. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre le forze armate sono state messe in allerta. La NATO ha condannato l’attacco, senza fornire ulteriori dettagli.

Roma, 29 maggio 2026 – Un drone russo ha colpito un condominio in Romania, paese membro della Nato. Lo riporta il ministero della Difesa rumeno, che spiega: "Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni contro obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, in prossimità del confine fluviale con la Romania". "Uno di questi droni è entrato nello spazio aereo rumeno, è stato seguito dal radar fino alla parte meridionale della città di Galati e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio", ha aggiunto il ministero. I servizi di emergenza hanno precisato che due persone sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Drone russo colpisce un edificio in Romania: due persone ferite. Bucarest: “Grave escalation”

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Russian drone just hit a Romanian apartment block, NATO country, with casualties.

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