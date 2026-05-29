Drone russo colpisce un palazzo in Romania Bucarest espelle console russo Mosca | La risposta non tarderà ad arrivare – La diretta

Un drone russo ha colpito un condominio a Gala?i, nel sud-est della Romania, ferendo due persone. Secondo il ministero della Difesa rumeno, l’attacco è stato effettuato con un drone Shahed che ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. In risposta all’incidente, Bucarest ha deciso di espellere il console russo. Mosca ha annunciato che una risposta non tarderà ad arrivare.

Un drone russo ha colpito un condominio a Gala?i, nel sudest della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il ministero della Difesa rumeno spiegando che il drone Shahed ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Si tratta di «una grave e pericolosa escalation», come hanno riferito i media rumeni. La Romania è stata colpita durante gli attacchi russi notturni contro i porti ucraini sul Danubio e in particolare la città di Izmail. In seguito all’attacco due F-16 rumeni sono decollati. Questa è la prima volta che un attacco russo causa vittime sul suolo Nato. Il drone russo e la Romania. Da quando nel febbraio 2022 è iniziata l’offensiva russa contro l’Ucraina sono state rilevate più volte incursioni di droni in Romania. 🔗 Leggi su Open.online

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Un drone russo colpisce un palazzo in Romania, Paese membro della Nato

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