In Romania, si sono verificati condizioni meteorologiche estreme con grandine nella regione della Moldavia e temperature molto basse sulle montagne. Le temperature sono cambiate rapidamente, passando da valori elevati a gelo intenso in poche ore. La grandine ha danneggiato i vigneti locali, causando danni alle colture. Le celle convettive sono state responsabili di queste variazioni improvvise e intense nel clima.

? Punti chiave Come hanno fatto le temperature a divergere così drasticamente in poche ore?. Quali danni hanno causato le celle convettive ai vigneti della Moldavia?. Perché i sistemi di protezione antigrandine non sono stati attivati?. Dove si concentrano i maggiori rischi di instabilità nivologica in quota?.? In Breve Venti tra 50 e 70 kmh hanno colpito la regione di Ia?i.. Mancanza di fondi per sistemi antigrandine danneggia vigneti e frutteti in Moldavia.. Temperature sotto lo zero e neve persistente sopra i 2500 metri sui Bucegi.. Meteo instabile in Moldavia per oltre due settimane consecutive a maggio 2026.. Il 30 maggio 2026, la Moldavia rumena e le vette dei Bucegi sono state colpite da fenomeni meteorologici estremi e contrastanti, con temporali violenti a Ia?i e temperature sotto lo zero sulla Cabana Omu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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