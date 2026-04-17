Durante la 100 km del Conero 2026 a Porto Recanati, un atleta ha stabilito un nuovo record, sconfiggendo i precedenti limiti della gara. La competizione si è svolta in condizioni di gelo estremo, con numerosi partecipanti provenienti da diverse nazioni. La manifestazione ha attirato l’attenzione di appassionati e media, consolidando il ruolo dell’evento nel panorama dell’ultramaratona mondiale.

L’ultramaratona mondiale ha trovato il suo nuovo punto di riferimento a Porto Recanati, dove la 100 km del Conero 2026 ha riscritto i canoni della disciplina. In una giornata segnata da condizioni climatiche estreme, tra vento gelido e temperature rigide, il percorso è stato letteralmente spaccato dal nuovo record stabilito dallo svizzero Pascal Ruegger, che ha mantenuto una media di velocità di 3’47”km per conquistare il secondo successo consecutivo dopo quello del 2024. Dominio svizzero e resistenza femminile nel cuore delle Marche. La competizione ha oltre 1.300 atleti provenienti da 16 nazioni diverse sfidare la geografia del territorio marchigiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Record polverizzato al Conero: Ruegger trionfa nel gelo estremo

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