La Pallamano Romagna, allenata da Gennaro Di Matteo, ha terminato la stagione al secondo posto nel girone B della serie A Silver. Con questa posizione, la squadra perde l’accesso diretto alla serie A Gold. La squadra aveva l’obiettivo di rimanere nei vertici e uno dei giocatori ha dichiarato di voler tornare a lottare per i primi posti nella prossima stagione.

Per un punto la Pallamano Romagna perde l’accesso alla serie A Gold. La squadra allenata da coach Gennaro Di Matteo è arrivata seconda nel girone B del campionato di serie A Silver. Avanti di una lunghezza si sono piazzate Enna e Camerano. I siculi sono stati promossi per la miglior differenza reti negli scontri diretti. "Il bicchiere – dice il presidente della Pallamano Romagna Vito Sami – è mezzo vuoto perché è mancato il risultato che era alla nostra portata e infatti così è stata una beffa. Ci ha lasciato molto amaro in bocca". Ma non si può piangere sul latte versato e allora bisogna rimettersi in carreggiata: "Vogliamo fare un campionato di vertice cercando di dare ancora più spazio ai giovani del nostro vivaio come quelli della serie B, dell’under 18 e dell’under 20". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Romagna, Sami rilancia: "Vogliamo stare ai vertici"

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