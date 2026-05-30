Romagna Sami rilancia | Vogliamo stare ai vertici

Da sport.quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Pallamano Romagna, allenata da Gennaro Di Matteo, ha terminato la stagione al secondo posto nel girone B della serie A Silver. Con questa posizione, la squadra perde l’accesso diretto alla serie A Gold. La squadra aveva l’obiettivo di rimanere nei vertici e uno dei giocatori ha dichiarato di voler tornare a lottare per i primi posti nella prossima stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per un punto la Pallamano Romagna perde l’accesso alla serie A Gold. La squadra allenata da coach Gennaro Di Matteo è arrivata seconda nel girone B del campionato di serie A Silver. Avanti di una lunghezza si sono piazzate Enna e Camerano. I siculi sono stati promossi per la miglior differenza reti negli scontri diretti. "Il bicchiere – dice il presidente della Pallamano Romagna Vito Sami – è mezzo vuoto perché è mancato il risultato che era alla nostra portata e infatti così è stata una beffa. Ci ha lasciato molto amaro in bocca". Ma non si può piangere sul latte versato e allora bisogna rimettersi in carreggiata: "Vogliamo fare un campionato di vertice cercando di dare ancora più spazio ai giovani del nostro vivaio come quelli della serie B, dell’under 18 e dell’under 20". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

romagna sami rilancia vogliamo stare ai vertici
© Sport.quotidiano.net - Romagna, Sami rilancia: "Vogliamo stare ai vertici"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Vis Casilina calcio, Morelli: “Con pochi ritocchi questa squadra può stare ai vertici”Leonardo Morelli, portiere nato nel 2000, si è unito di recente alla squadra di Prima categoria della Vis Casilina.

Il ministro Abodi rilancia: “Vogliamo tenere l’America’s Cup a Napoli per un’altra edizione”Il ministro Abodi ha dichiarato che l’Italia intende mantenere l’evento di vela internazionale nella città di Napoli anche per la prossima edizione.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web