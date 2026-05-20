Il ministro Abodi ha dichiarato che l’Italia intende mantenere l’evento di vela internazionale nella città di Napoli anche per la prossima edizione. Questa affermazione segue le recenti manifestazioni di interesse per proseguire con l’organizzazione di questa competizione. Dopo aver ospitato i Giochi Olimpici Invernali e i Giochi del Mediterraneo, il Paese si prepara ad accogliere un altro evento di portata globale nel 2027. La conferma ufficiale arriverà nei prossimi mesi, secondo quanto comunicato dagli organizzatori.

Dopo i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina ed i Giochi del Mediterraneo di Taranto, l’Italia si appresta ad organizzare nel 2027 un altro grande evento di rilevanza planetaria. Stiamo parlando della 38ma Coppa America di vela, che andrà in scena nel Bel Paese per la prima volta nella storia, con Napoli che farà da sfondo alle regate della competizione sportiva internazionale ancora esistente più antica al mondo. Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, è intervenuto proprio su questo argomento nell’ambito del Forum ANSA. “ Quando si è arrivati a Napoli siamo tutti rimasti affascinati, ma con Bagnoli abbiamo scoperto un lato della città rimasto sospeso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il ministro Abodi rilancia: “Vogliamo tenere l’America’s Cup a Napoli per un’altra edizione”

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