Formia-Blockhaus dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate

Venerdì 15 maggio si svolgerà la settima tappa del Giro d’Italia 2026, una corsa che coprirà 244 chilometri partendo da Formia e passando per la zona del Blockhaus. La tappa attraverserà diversi paesi e vie lungo il percorso, coinvolgendo diverse località lungo la traiettoria prevista. La gara si disputerà interamente in Italia e rappresenta un momento importante del calendario ciclistico di quest’anno.

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