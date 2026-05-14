Formia-Blockhaus dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate
Venerdì 15 maggio si svolgerà la settima tappa del Giro d’Italia 2026, una corsa che coprirà 244 chilometri partendo da Formia e passando per la zona del Blockhaus. La tappa attraverserà diversi paesi e vie lungo il percorso, coinvolgendo diverse località lungo la traiettoria prevista. La gara si disputerà interamente in Italia e rappresenta un momento importante del calendario ciclistico di quest’anno.
Venerdì 15 maggio si disputerà la settima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 244 km da Formia-Blockhaus. La Corsa Rosa proseguirà la propria avventura con la giornata dal chilometraggio più lungo e che prevedeva il primo arrivo in salita, dopo aver sostenuto ben 4400 metri di dislivello in una giornata che si preannuncia particolarmente complicata e che darà un nuovo volto alla classifica generale, fornendo le prime vere risposte su quali potrebbero essere le gerarchie sulla strada. Dopo 157 km verrà affrontato un GPM di seconda categoria (6,9 km al 6,5% di pendenza media) che condurrà a Roccaraso, poi gli animi si accenderanno per il gran finale: 13,6 km all’8,4% di pendenza media (con punte al 14%) per arrivare ai 1.🔗 Leggi su Oasport.it
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