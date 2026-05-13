Paestum-Napoli dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate
Domani si terrà la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, una corsa di 142 chilometri che collega Paestum a Napoli. La gara attraverserà diversi paesi e vie lungo il percorso, coinvolgendo le strade di questa regione. La tappa si svolgerà giovedì 14 maggio e vedrà i ciclisti impegnati in un tracciato che si estende tra le aree di Paestum e la città partenopea.
Giovedì 14 maggio si disputerà la sesta tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 142 km da Paestum a Napoli. La Corsa Rosa proseguirà la propria avventura con una giornata che si preannuncia molto avvincente: chilometraggio ridotto, ma alcuni passaggi insidiosi potrebbero complicare la vita del gruppo e l’annunciata volata di gruppo per assegnare il successo potrebbe non essere così scontata. Anche gli uomini dovranno stare molto attenti su strade mai banale, sebbene il dislivello complessivo sia di appena 500 metri. Previsto soltanto un gran premio della montagna: il semplicissimo quarta categoria a Cava de’ Tirreni dopo quaranta chilometri.🔗 Leggi su Oasport.it
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