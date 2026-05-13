Paestum-Napoli dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate

Domani si terrà la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, una corsa di 142 chilometri che collega Paestum a Napoli. La gara attraverserà diversi paesi e vie lungo il percorso, coinvolgendo le strade di questa regione. La tappa si svolgerà giovedì 14 maggio e vedrà i ciclisti impegnati in un tracciato che si estende tra le aree di Paestum e la città partenopea.

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