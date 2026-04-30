La Roma ha deciso di cambiare allenatore, sostituendo Ranieri con Gasperini, e sta valutando il mercato per rafforzare la squadra. Nel frattempo, il presidente del club sta cercando un direttore sportivo per completare il progetto. La società sta pianificando le prossime mosse in vista delle competizioni europee e delle sfide nazionali. La scelta di Gasperini segna un nuovo capitolo per il club, che si prepara a affrontare le prossime stagioni.

La scelta di allontanare Ranieri e affidare il futuro della Roma a Gasperini apre una fase di pianificazione a Trigoria. Il tecnico attende l’incontro con la proprietà per discutere i piani della prossima stagione mentre insegue una Champions ormai quasi impossibile. Primo punto il nuovo direttore sportivo: la caccia è aperta. L’appuntamento con Dentro la Rona insieme a Filippo Biafora e Lorenzo Pes .🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds

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