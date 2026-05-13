Roma Femminile premiata in Campidoglio | festa per lo Scudetto

Il 13 maggio 2026, la squadra di calcio femminile di Roma è stata ricevuta in Campidoglio per ricevere un riconoscimento ufficiale della città dopo aver vinto il campionato di Serie A Femminile nella stagione 2025-2026. La squadra è stata accolta nel pomeriggio di oggi, mentre la città si è riunita per celebrare il traguardo raggiunto. La cerimonia si è svolta nel centro istituzionale di Roma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Capitale si stringe attorno alle sue campionesse. Nel pomeriggio di oggi, 13 maggio 2026, la Roma Femminile è stata accolta in Campidoglio per ricevere il tributo ufficiale della città dopo la conquista del titolo di Serie A Women 2025-26. All’interno della solenne cornice dell’ Aula Giulio Cesare, il Sindaco Roberto Gualtieri e la Presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, hanno omaggiato il gruppo guidato da capitan Manuela Giugliano, lo staff tecnico di Luca Rossettini e la dirigenza rappresentata da Betty Bavagnoli, celebrando un dominio sportivo che ha portato tre scudetti nelle ultime quattro stagioni. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale asroma.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma Femminile: festa scudetto all’Olimpico e in CampidoglioLo Stadio Olimpico si prepara a tributare il giusto omaggio alla Roma Femminile, fresca vincitrice del suo terzo scudetto. Roma Femminile: stasera la festa Scudetto all’OlimpicoIl cuore della Capitale torna a tingersi di giallorosso per celebrare un’impresa che consolida l’egemonia della Roma Femminile nel panorama... Temi più discussi: La rappresentativa lombarda di pallanuoto femminile under 15 premiata dal Consiglio regionale per la prima storica vittoria al Trofeo delle Regioni; Pallanuoto - Gaia Soresinetti premiata in Regione; Biofavole, azienda agricola di Alessandra Poggi, premiata dalla Camera di Commercio. Coldiretti Donne Marche: Imprenditoria femminile consapevole e determinata; Aprile è dolce per Marija Milinkovic: miglior giocatrice con Cecilie Fløe. Rivoluzione nella squadra maschile e in quella femminile, non nella premiata ditta del doppio misto: 2022, 2026, 2030! x.com Roma, Gualtieri premia la Femminile per la vittoria dello ScudettoRoma Femminile accolta in Campidoglio. Ecco tutte le dichiarazioni di Gualtieri, Bavagnoli, Rossettini e Giugliano. siamolaroma.it VIDEO - La Roma in Campidoglio: Gualtieri riceve la Femminile Campione d'ItaliaLe giallorosse di Rossettini hanno incontrato il Sindaco di Roma per celebrare il terzo Scudetto, arrivato due settimane fa con la vittoria sulla Ternana ... ilromanista.eu