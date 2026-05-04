Roma Femminile | festa scudetto all’Olimpico e in Campidoglio

Nell'area dello Stadio Olimpico, si sta organizzando una celebrazione per la squadra di calcio femminile, che ha conquistato il suo terzo titolo di campione nazionale. Contestualmente, anche il Campidoglio si prepara a ospitare un evento per rendere omaggio alla vittoria della squadra. La squadra si è recentemente aggiudicata il campionato, ottenendo così il suo terzo scudetto.

Lo Stadio Olimpico si prepara a tributare il giusto omaggio alla Roma Femminile, fresca vincitrice del suo terzo scudetto. Durante l’intervallo della sfida maschile tra Roma e Fiorentina, le ragazze guidate da Luca Rossettini sfileranno sul terreno di gioco per raccogliere l’applauso dei cinquantamila presenti, celebrando un titolo conquistato con un dominio assoluto. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la passerella d’onore vedrà protagoniste tutte le atlete che hanno permesso al club capitolino di restare in vetta alla classifica di Serie A Women sin dal primo turno di campionato, confermando una supremazia tecnica e atletica senza precedenti.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile: festa scudetto all’Olimpico e in Campidoglio Notizie correlate Roma femminile, uno scudetto targato GiuglianoLa Roma Femminile si laurea Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, superando la Ternana con un netto 2-0 nella cornice di un Tre... Roma Femminile Campione: terzo Scudetto con RossettiniLa Roma Femminile scrive un’altra pagina indelebile della sua storia conquistando il terzo scudetto consecutivo con due turni di anticipo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Campionesse! La festa al Tre Fontane; La Roma è campione d'Italia, festa scudetto al Tre Fontane; Serie A Women Athora 2025/26 - Roma - Ternana 2-0: gli Highlights - Video; La Roma femminile è campione d’Italia! Il 2-0 alla Ternana regala il terzo scudetto. La Roma femminile allo stadio Olimpico: la festa scudetto tra Roma-Fiorentina e CampidoglioL’intervallo di Roma-Fiorentina sarà impreziosito da un momento magico: le ragazze giallorosse di Luca Rossettini, infatti, sfileranno all’Olimpico dopo la conquista del terzo scudetto. Si prenderanno ... corrieredellosport.it Calcio femminile: la Roma pronta a festeggiare lo scudetto in Serie A. Sfida alla Ternana per il titolo!Lo spumante è già in frigo, e vicino al Tre Fontane c'è già aria di grande festa. Domani, sabato 2 maggio, la Roma potrebbe mettere le mani sul terzo ... oasport.it IL BASKET ROMA CAMPIONE REGIONALE UNDER 14 FEMMINILE Under 14 femminile - Finale regionale 1°-2° posto - Smit Roma 31 - Basket Roma 38 Parziali: 19-7, 7-9, 3-8, 2-14 Smit Roma: Costantini 2, Caruso, Calderon, Battistelli, Chiocchi 5, Cor - facebook.com facebook Super Falcons duo, Rinsola, Oladipo celebrate historic AS Roma Femminile title x.com