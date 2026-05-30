Un’inchiesta video mostra aggressioni a Monteverde, con immagini che ritraggono violenze ripetute. Le clip evidenziano come gli aggressori siano riusciti a colpire senza interferenze delle forze dell’ordine. Le immagini sono state acquisite da telecamere di sorveglianza e mostrano gruppi di persone coinvolte in atti violenti, senza apparente ostacolo. La polizia sta analizzando i video per identificare i responsabili delle violenze.

? Domande chiave Come hanno fatto gli aggressori a colpire senza l'intervento della polizia?. Chi sono i responsabili delle violenze documentate nei video dell'inchiesta?. Perché le autorità non hanno identificato i soggetti coinvolti al liceo?. Cosa nasconde la discrepanza tra i video e le notizie ufficiali?.? In Breve Aggressione al liceo Caravillani il 2 ottobre 2025 con feriti tra gli studenti.. Medico dello Spallanzani ferito da un casco durante il presidio del 2 ottobre.. Eitan Bondi ha sparato a due manifestanti il 25 aprile 2026 al parco Schuster.. Riccardo Pacifici attribuisce le tensioni al contesto dello Yom Kippur presso la sinagoga. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, l’inchiesta video svela le violenze a Monteverde

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