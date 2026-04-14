Un’indagine condotta dalla BBC ha scoperto un sistema di reclutamento di migranti al confine tra Grecia e Turchia, coinvolti nel respingimento di altri migranti. L’inchiesta descrive episodi di violenze e stupri compiuti da persone coinvolte in queste operazioni. La scoperta evidenzia il ruolo di “mercenari” tra coloro che cercano di bloccare l’accesso alle frontiere, creando un quadro inquietante di violenze e abusi.

Una vasta inchiesta della BBC ha portato alla luce un sistema inquietante lungo il confine tra Grecia e Turchia, migranti reclutati per respingere altri migranti. Secondo documenti interni della polizia analizzati dall’emittente, questa pratica sarebbe in atto almeno dal 2020, con il coinvolgimento diretto di agenti e ufficiali. L’indagine, basata su testimonianze, video, atti ufficiali e fonti interne, descrive un meccanismo strutturato in cui cittadini stranieri vengono impiegati come veri e propri “esecutori” delle operazioni di respingimento. Un sistema che, se confermato, rappresenterebbe una grave violazione del diritto internazionale, che vieta il ritorno forzato dei richiedenti asilo senza procedure legali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Migranti contro migranti: l’inchiesta che svela il sistema dei “mercenari” al confine greco, tra violenze e stupri

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