Palestina | la volontaria italiana svela le violenze a Nablus e Hussan

Una volontaria italiana ha raccontato le violenze a Nablus e Hussan, condividendo le sue esperienze sul campo. Ha spiegato come sia riuscita a superare i blocchi militari per raggiungere le aree interessate. Inoltre, ha descritto le condizioni dei detenuti nelle carceri di Nablus, fornendo dettagli sui trattamenti e le restrizioni a cui sono sottoposti. Le sue testimonianze offrono un quadro diretto delle situazioni di conflitto e detenzione nella regione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la volontaria a superare i blocchi militari?. Cosa accade realmente ai detenuti nelle carceri di Nablus?. Perché lo Shin Bet sta colpendo gli uliveti e le arnie?. Come vengono impediti i soccorsi medici ai feriti a Nablus?.? In Breve Morte di Sakher Zaool e Abed Arrahman Sabateen per percosse in carcere nel maggio 2026.. Naief Samaru deceduto il 3 maggio a Nablus per attacco e blocco ambulanze.. SHIN BET mira a uliveti e arnie per colpire l'economia di Hussan.. L'attivista Hakema promuove l'indipendenza economica femminile a Nablus contro l'impoverimento.. A Nablus e Hussan, la testimonianza di una volontaria italiana rivela i dettagli delle violenze subite da Sakher Zaool, Abed Arrahman Sabateen e Naief Samaru nel maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palestina: la volontaria italiana svela le violenze a Nablus e Hussan Notizie correlate Torino, le immagini delle violenze ai cortei pro-Palestina: 18 misure cautelariDiciotto misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla digos della questura di Torino nei confronti di 18 militanti antagonisti, 11... Violenze ai cortei Pro Palestina, 18 misure cautelari a TorinoDiciotto misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla Digos della questura di Torino nei confronti di 18 militanti antagonisti, 11...