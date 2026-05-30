Roma incidente su via Ostiense | muore un motociclista di 22 anni

Da cdn.ilfaroonline.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un motociclista di 22 anni è morto in un incidente avvenuto ieri pomeriggio su via Ostiense, vicino alla stazione metro Eur-Magliana. L’incidente si è verificato nel tratto tra via del Cappellaccio e via della Vasca Navale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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Roma, 30 maggio 2026 – Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Roma, lungo via Ostiense, all’altezza della stazione metro Eur-Magliana. Un ragazzo di 22 anni, che viaggiava in sella a una Kawasaki Z500, è morto dopo uno scontro con un’auto. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, IX Gruppo Eur, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, nell’impatto è rimasta coinvolta una Toyota Yaris, alla cui guida si trovava una donna italiana di 34 anni. La conducente è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Camillo in codice giallo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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