Incidente su via Ostiense a Roma morto motociclista di 22 anni | polizia locale sul posto

Un motociclista di 22 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto su via Ostiense a Roma. La polizia locale è intervenuta sul posto per i rilievi. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul luogo sono arrivati i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’area è stata transennata mentre si attende l’esito delle indagini.

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale su via Ostiense a Roma mentre era alla guida della sua moto. L'incidente ha coinvolto anche un'auto, la cui conducente è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Scontro tra auto e moto in via Ostiense: morto il centauro, aveva 22 anni

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