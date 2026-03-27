Tragico incidente a Cantù | muore motociclista di 57 anni

Nel pomeriggio del 26 marzo, a Cantù, lungo via Ginevrina da Fossano, si è verificato un incidente tra un'auto e una motocicletta. L'impatto ha causato la morte di un uomo di 57 anni che si trovava a bordo della moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il motociclista non c'è stato nulla da fare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro violento tra auto e moto. Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 26 marzo a Cantù, lungo via Ginevrina da Fossano. Intorno alle 15.26, un’auto e una moto si sono scontrate in modo estremamente violento. Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista, diretto verso il centro, avrebbe svoltato a sinistra per immettersi in via Fossano. Proprio in quel momento sopraggiungeva una moto, che viaggiava in direzione della frazione di Vighizzolo. Il motociclista non è riuscito a evitare l’impatto, finendo contro la portiera posteriore destra del veicolo. Soccorsi immediati e condizioni critiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico incidente a Cantù: muore motociclista di 57 anni Articoli correlati Cesena, tragico incidente in via Calcinaro: muore motociclista di 20 anniUn incidente mortale ha sconvolto la città di Cesena nella mattinata di oggi, quando un giovane motociclista di appena 20 anni ha perso la vita in... Leggi anche: Tragico incidente: motociclista si schianta contro un cinghiale, muore a 29 anni Scontro tra motociclisti al circo, muore stuntman: l’incidente a Sant'Anastasia nel Napoletano