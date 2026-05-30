Nella notte a Roma, alcuni cavalli impegnati nelle prove e nelle attività preparatorie per la parata del 2 giugno sono scappati e hanno corso lungo le strade della città.

Attimi di tensione nella notte a Roma, dove alcuni cavalli impiegati nelle prove e nelle attività preparatorie della parata del 2 giugno sono sfuggiti al controllo dando vita a una lunga fuga attraverso le strade della Capitale. L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte nell’area delle Terme di Caracalla, uno dei punti strategici dell’organizzazione della Festa della Repubblica. La zona, insieme a Piazza di Porta Capena e Via Baccelli, viene utilizzata come area di ammassamento, preparazione e transito dei reparti a cavallo e dei mezzi destinati alla tradizionale sfilata ai Fori Imperiali. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni fuochi d’artificio esplosi nelle vicinanze avrebbero spaventato gli animali, provocandone la fuga. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cavalli in fuga nella notte a Roma: caos durante i preparativi per il 2 giugno

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