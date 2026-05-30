A Roma, alcune persone hanno organizzato un flash mob con satira politica, concentrato sui temi clima e guerra. Durante l’evento, le forze dell’ordine hanno sequestrato alcune immagini satiriche raffiguranti la leader di un governo. Le immagini erano state diffuse come parte della protesta. La Questura ha motivato il sequestro per ragioni di ordine pubblico e per evitare possibili incidenti. Non sono stati forniti dettagli sui leader politici rappresentati nelle satire.

? Domande chiave Perché la Questura ha ordinato il sequestro delle immagini satiriche?. Chi sono i leader politici inseriti nel razzo degli attivisti?. Come hanno reagito i manifestanti al divieto di occupare il Viminale?. Quali aziende sono state accusate di finanziare l'economia fossile?.? In Breve Manifestazione avvenuta sabato 30 maggio in piazza dell'Esquilino a Roma.. Questura nega il permesso per piazza del Viminale con multe fino a 10 mila euro.. Satire su Trump e Meloni sequestrate per mancato rispetto delle cariche istituzionali.. Critiche rivolte a Elon Musk, Jeff Bezos, Salvini, Tajani, Netanyahu e Putin.. Centinaia di attivisti di Extinction Rebellion occupano piazza dell’Esquilino a Roma per un flash mob contro il clima e la guerra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, flash mob contro clima e guerra: sequestrate le satire su Meloni

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