Flash Mob contro Peter Thiel a Roma i manifestanti | Complice del genocidio a Gaza e delle guerre

A Roma, un gruppo di persone ha organizzato un flash mob per contestare la presenza di Peter Thiel, accusato di essere “complice del genocidio a Gaza e delle guerre”. Thiel si trova nella città per partecipare a incontri riservati con figure del mondo cattolico italiano, durante i quali si discuteranno temi come l'Anticristo e l'Apocalisse. La protesta si è svolta nel centro storico, attirando l'attenzione dei passanti.