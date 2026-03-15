Flash Mob contro Peter Thiel a Roma i manifestanti | Complice del genocidio a Gaza e delle guerre
A Roma, un gruppo di persone ha organizzato un flash mob per contestare la presenza di Peter Thiel, accusato di essere “complice del genocidio a Gaza e delle guerre”. Thiel si trova nella città per partecipare a incontri riservati con figure del mondo cattolico italiano, durante i quali si discuteranno temi come l'Anticristo e l'Apocalisse. La protesta si è svolta nel centro storico, attirando l'attenzione dei passanti.
Peter Thiel è a Roma, dove terrà una serie d'incontri per esponenti del mondo cattolico italiano. Lezioni riservatissime sull'Anticristo e l'Apocalisse. Oggi la protesta davanti al Ministero della Difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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