Nella stagione 2025-26 di fantacalcio, sono stati pubblicati i voti dei giocatori della Roma. Tra i più valutati ci sono alcuni attaccanti e centrocampisti, mentre tra i meno considerati figurano alcuni difensori e portieri. La classifica dei migliori e peggiori si basa sulle fantamedia, con variazioni significative rispetto alle stagioni precedenti. I dati sono stati raccolti attraverso le valutazioni ufficiali assegnate dai commissari di gara.

La Roma ci ha creduto fino all’ultimo e, nei concitati 90 minuti finali, ha conquistato una qualificazione in Champions League che mancava da sette anni. Al primo anno sulla panchina giallorossa, Gasperini ha centrato l’obiettivo chiudendo il campionato al terzo posto, davanti a Como, Juventus e Milan. Un finale in crescendo trascinato da Malen, protagonista assoluto dello sprint decisivo e autentico “uomo Champions”, capace di cambiare la stagione della Roma e anche le sorti di molti fantallenatori che hanno puntato su di lui. Ecco allora chi sono stati i protagonisti in positivo, e in negativo, della stagione giallorossa al fantacalcio: i tre migliori e i tre peggiori per fantamedia tra i giocatori andati a voto in almeno 10 partite, portieri esclusi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

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