Roma chiama Bruxelles Meloni | Ebola va fermato Vigilare sulle frontiere

Notizia in breve

Roma ha richiesto l'intervento di Bruxelles sulla situazione legata al virus Ebola in Africa centrale. Attualmente ci sono più di 900 casi sospetti e 134 confermati, collegati a un focolaio di Ebola Bundibugyo in Congo e Uganda. Le autorità italiane sottolineano la necessità di monitorare le frontiere e mantenere alta la vigilanza per prevenire possibili diffusioni. La situazione epidemiologica richiede un'attenzione costante e coordinata tra gli stati coinvolti.