Roma chiama Bruxelles Meloni | Ebola va fermato Vigilare sulle frontiere
Roma ha richiesto l'intervento di Bruxelles sulla situazione legata al virus Ebola in Africa centrale. Attualmente ci sono più di 900 casi sospetti e 134 confermati, collegati a un focolaio di Ebola Bundibugyo in Congo e Uganda. Le autorità italiane sottolineano la necessità di monitorare le frontiere e mantenere alta la vigilanza per prevenire possibili diffusioni. La situazione epidemiologica richiede un'attenzione costante e coordinata tra gli stati coinvolti.
Roma, 30 maggio 2026 – Con oltre 900 casi sospetti, oltre ai 134 confermati, "la situazione epidemiologica nell’Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola Bundibugyo (Bvd) nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda" richiede "la massima attenzione ". È l’avvertimento lanciato ieri da Palazzo Chigi mentre, all’Inmi Spallanzani di Roma, erano in corso i test sulla chirurga di ‘Medici senza frontiere’ rientrata giovedì notte in Italia da Bunia, capoluogo dell’Ituri, epicentro del focolaio nella Rdc insieme alle province del Nord Kivu e Sud Kivu. Trasferita in biocontenimento, e subito messa in quarantena, la donna, entrata in contatto con pazienti positivi durante il suo servizio al centro di salute di Salamat, è risultata negativa ma, pur in assenza di sintomi, rimarrà in osservazione fino all’8 giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Meloni chiama l’Unione Europea gigante burocratico. Sburocratizzare serve, ma la risposta non è indebolirla: è darle istituzioni capaci di decidere. Più Parlamento europeo, basta veti nazionali, una politica industriale comune. Serve più Unione politica! x.com
la Repubblica. . Una sforbiciata di 10 miliardi agli investimenti in difesa. E un segnale a Bruxelles, che sull’energia non vuole fare sconti all’Italia, non almeno nella direzione chiesta da Giorgia Meloni, anche pubblicamente, via lettera a Ursula von der Leyen. facebook