Ebola Meloni all’Ue | serve vigilanza alle frontiere

La presidente del Consiglio ha chiesto all’Unione Europea di aumentare i controlli alle frontiere a causa dell’epidemia di Ebola. Ha sottolineato la necessità di vigilanza rafforzata per prevenire la diffusione del virus. La richiesta è stata presentata durante una riunione con i rappresentanti europei, in cui si sono discusse misure di sicurezza e prevenzione. Non sono state annunciate decisioni immediate, ma si è insistito sulla priorità di monitorare attentamente i flussi di persone.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni vuole che l’Ue rafforzi i controlli alle frontiere per l’epidemia di Ebola. Mentre l’Italia manderà gli esperti dell’ospedale Spallanzani di Roma in Congo. «L’Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell’Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola Bundibugyo (BVD) nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda richieda la massima attenzione. Per questo motivo il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato una lettera al Presidente di turno dell’UE Nikos Christodoulides, al Presidente del Consiglio europeo António Costa e alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen », fa sapere Palazzo Chigi in un comunicato. 🔗 Leggi su Open.online

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