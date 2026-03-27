Nel quartiere San Lorenzo di Roma, un albero è crollato nel primo pomeriggio, provocando lievi ferite a due persone e danneggiando cinque auto. Non si sono registrate vittime, ma la scena ha suscitato attenzione tra i residenti e chi si trovava nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Un albero è crollato questo pomeriggio nel quartiere San Lorenzo di Roma, creando preoccupazione tra i residenti e i passanti. Secondo le prime informazioni disponibili, l’incidente è avvenuto intorno alle 14:00, quando un albero di alto fusto, situato all’interno del parco dedicato ai caduti del 19 luglio 1943, è precipitato su via Tiburtina, precisamente all’altezza di via dei Latini. Incidenti e feriti. Al momento, si registrano due persone lievemente ferite, che sono state prontamente assistite dagli operatori sanitari intervenuti sul posto. Inoltre, la caduta dell’albero ha colpito cinque autovetture, causando danni materiali e preoccupazione tra i conducenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: crolla albero a San Lorenzo, due persone lievemente ferite, danneggiate cinque auto

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