Roma cavalli in fuga nella notte | 4 feriti e caos sulla Colombo
Nella notte a Roma, quattro persone sono rimaste ferite durante il caos causato dalla fuga di cavalli sulla strada statale Colombo, poco prima delle prove per la parata della Festa della Repubblica. Gli animali sono fuggiti causando incidenti e disagi al traffico. Gli investigatori stanno valutando se alcuni petardi abbiano spaventato i cavalli, provocando la fuga. Non ci sono dettagli su eventuali altri coinvolti o sulle cause precise dell’incidente.
L’episodio è avvenuto poco prima delle prove della parata della Festa della Repubblica. Al vaglio degli investigatori l’ipotesi che alcuni petardi abbiano spaventato gli animali Trenta cavalli bianchi al galoppo su via Cristoforo Colombocome se fosse uno sconfinato campo verde di qualche ranch in Texas dove correre in libertà. Invece si tratta degli esemplari della Fanfara dei carabinieri, della polizia e dell’Esercito,fuggiti dall’area delle prove del 2 giugno alle Terme di Caracallaa Roma, dopo i fuochi d’artificio sparati prima dell’inizio delle simulazioni della parata. Da qui,la fuga al galoppo all’Eure l’inizio delle indagini dei militari dell’Arma, che hanno già avvertito la procura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Cavalli in fuga nella notte a Roma durante le prove del 2 Giugno: al galoppo tra le macchine in coda
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Temi più discussi: Cavalli in fuga nella notte a Roma: caos durante le prove della parata del 2 Giugno; Cavalli in fuga inseguiti dai militari, caos in strada a Roma: erano in città per la parata del 2 giugno; Cavalli al galoppo su via Cristoforo Colombo, caos in strada (video); 30 cavalli in fuga nella notte.
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Cavalli in fuga a Roma durante le prove della parata del 2 giugno: spaventati dai fuochi d’artificio. 5 feriti, 2 sono gravi reddit
Spaventati dai petardi, i cavalli della parata del 2 giugno in fuga a Roma https://gazzettadelsud.it/?p=2216708 facebook
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