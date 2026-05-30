Roma cavalli in fuga nella notte | 4 feriti e caos sulla Colombo

Notizia in breve

Nella notte a Roma, quattro persone sono rimaste ferite durante il caos causato dalla fuga di cavalli sulla strada statale Colombo, poco prima delle prove per la parata della Festa della Repubblica. Gli animali sono fuggiti causando incidenti e disagi al traffico. Gli investigatori stanno valutando se alcuni petardi abbiano spaventato i cavalli, provocando la fuga. Non ci sono dettagli su eventuali altri coinvolti o sulle cause precise dell’incidente.