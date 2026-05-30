Nella notte tra il 29 e il 30 maggio a Roma, alcuni cavalli impegnati nelle prove per la parata del 2 giugno si sono imbizzarriti nelle vicinanze delle Terme di Caracalla, fuggendo in strada. Tre militari e una poliziotta sono rimasti feriti durante i tentativi di contenimento. Non sono stati segnalati altre persone coinvolte. La fuga ha causato temporanei disagi al traffico, mentre le autorità hanno avviato le operazioni di recupero e soccorso.

Momenti di caos a Roma nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio. Nell'area delle Terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della Festa della Repubblica del 2 Giugno, alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. Quattro i feriti: sono tre militari dell'Esercito e una poliziotta. Due di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi. I fuochi d'artificio e la fuga dei cavalli Tutto è accaduto intorno alla mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, a spaventare i cavalli facendoli scappare sarebbero stati alcuni fuochi d'artificio esplosi nelle vicinanze dei recinti e dei mezzi destinati al trasporto degli animali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, cavalli della parata del 2 Giugno fuggono in strada: feriti tre militari e una poliziotta

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La fuga dei cavalli della parata del 2 giugno per le strade di Roma x.com

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