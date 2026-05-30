Venerdì sera, decine di cavalli sono scappati durante le prove della parata del 2 giugno, correndo lungo la via Cristoforo Colombo, una delle strade più trafficate di Roma. I cavalli, al galoppo, si sono mossi tra le auto ferme e i veicoli in transito, creando scompiglio tra i passanti e i conducenti. Sul posto sono intervenuti gli operatori per bloccare i cavalli e gestire la situazione.

Venerdì sera, a Roma, decine di cavalli al galoppo sono state avvistate lungo una delle strade più trafficate della capitale, la via Cristoforo Colombo. Gli animali sono fuggiti durante le prove notturne della parata che si terrà a il prossimo 2 giugno per celebrare gli 80 anni della Repubblica.La Polizia Locale sta indagando sul fatto e acquisirà le immagini dai sistemi di videosorveglianza. Si pensa che, alla base dell’incidente, ci sia l’esplosione di fuochi d’artificio, che avrebbe spaventato i cavalli al punto da farli scappare. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, cavalli fuggono in strada durante le prove della parata del 2 giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cavalli in fuga durante le prove della parata del 2 giugno a Roma, caos in strada in zona Terme di CaracallaDurante le prove della parata del 2 giugno a Roma, alcuni cavalli sono scappati dal controllo e si sono diretti in strada nelle vicinanze delle Terme...

Roma, cavalli della parata del 2 Giugno fuggono in strada: feriti tre militari e una poliziottaNella notte tra il 29 e il 30 maggio a Roma, alcuni cavalli impegnati nelle prove per la parata del 2 giugno si sono imbizzarriti nelle vicinanze...

Temi più discussi: Cosa fare a Roma nel weekend del 2 giugno 2026: gli eventi in programma per il ponte; Lazio, Cardone: La preoccupazione dei tifosi è legittima. Si va verso...; Lazio, Sarri a LSC: Ho fatto una promessa ai tifosi, ora...; Milan, bocciato il lavoro di Tare: ora è vicino all'addio.

Roma, cavalli della parata del 2 Giugno fuggono in strada: feriti tre militari e una poliziotta #roma x.com

Cavalli in fuga dalle prove della parata del 2 giugno, quattro feritiÈ di tre militari dell'Esercito e una poliziotta feriti il bilancio dell'incidente avvenuto nella notte nell'area delle Terme di Caracalla, al centro di Roma, poco prima dell'inizio delle prove per la ... ansa.it

Cavalli in fuga nella notte a Roma durante le prove del 2 Giugno: al galoppo tra le macchine in codaI video girati con gli smartphone da automobilisti e residenti stanno documentando la surreale invasione delle corsie da parte degli animali ... msn.com