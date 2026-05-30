Al Palazzo dei Congressi si sono riuniti 685 sindaci pronti a fondare un nuovo partito civico nazionale. Durante l'incontro, sono stati discussi i ruoli dei leader coinvolti e le strategie per la creazione del partito. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali ripercussioni di questa iniziativa sulla coalizione del centrosinistra.

? Punti chiave Chi sono i leader che parteciperanno al dibattito a Palazzo dei Congressi?. Come influirà questa nuova forza sulla coalizione del centrosinistra?. Perché i sindaci chiedono il ritorno delle preferenze nella legge elettorale?. Quali divergenze interne minacciano l'unità del nuovo movimento civico?.? In Breve Evento a Roma il 12 giugno con partecipazione di Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni.. Mobilitazione in cento piazze italiane il 13 e 14 giugno per raccogliere firme.. Partecipazione confermata dei sindaci Roberto Gualtieri e Gaetano Manfredi all'incontro romano.. Divergenze interne tra Alessandro On???? e la sindaca di Genova Silvia Salis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, 685 sindaci pronti a creare un nuovo partito civico nazionale

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