Basilicata Progetto Civico sostiene i sindaci | servono 12 milioni

In Basilicata, il progetto civico ha annunciato la richiesta di 12 milioni di euro per sostenere i sindaci locali. Senza questa somma, alcuni servizi fondamentali potrebbero essere compromessi, sollevando interrogativi sulla loro continuità. La riduzione dei fondi potrebbe influire sulla mobilità dei cittadini, rendendo più difficile l’accesso a servizi pubblici e infrastrutture essenziali per le comunità.

? Domande chiave Quali servizi essenziali rischiano di sparire senza questi fondi?. Come influirà il taglio dei fondi sulla mobilità dei cittadini?. Chi deve sedersi al tavolo per sbloccare i finanziamenti?. Perché la stabilità dei piccoli comuni dipende da questa cifra?.? In Breve Gerardo Larocca guida la protesta per il Fondo Unico Autonomie Locali.. Richiesta di 12 milioni di euro per stabilità enti e servizi.. Priorità per bonus gas, trasporti locali, lavoro, viabilità e decoro urbano.. Federica D'Andrea chiede dialogo immediato tra Regione Basilicata e comuni.. Federica D’Andrea, coordinatrice di Progetto Civico Italia per la Basilicata, ha espresso il pieno sostegno alle istanze avanzate dai sindaci lucani dopo l’allarme lanciato dal presidente di Anci Basilicata, Gerardo Larocca, riguardo al bilancio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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