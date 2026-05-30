Il centrocampista romano ha segnato 4 gol e fornito 4 assist in tutte le competizioni. La sua crescita ha attirato l'interesse di diverse squadre, tra cui la Juventus. Spalletti lo apprezza molto e lo considera un elemento importante per la rosa. La società ha deciso di investire 35 milioni di euro per il suo riscatto. La trattativa coinvolge anche altri club, ma ad oggi la proposta più concreta è quella del club di Torino.

Il centrocampista capitolino piace molto a Luciano Spalletti, ma non solo Autore di 4 gol e 4 assist complessivi fra tutte le competizioni, Niccolò Pisilli ha riscattato un avvio di annata difficile con una seconda parte di stagione da assoluto protagonista. Scarsamente utilizzato da Gian Piero Gasperini fino a gennaio, il centrocampista romano ha saputo sfruttare alla grande le opportunità avute durante la partenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa, scalando posizioni nelle gerarchie di centrocampo. (Ansa Foto) – calciomercato.it A suon di buone prestazioni, il numero 61 della Roma ha calamitato su di sé l’attenzione di diversi club europei. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma, 35 milioni per Pisilli: non solo Juventus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato Roma70 Milioni per l'Attacco!Pisilli nel Mirino della Premier

Notizie e thread social correlati

Roma, caso Pisilli: la Juventus torna all’assaltoLa Juventus ha tentato di acquistare Niccolò Pisilli durante la finestra di mercato invernale, ma l'affare non si è concluso.

Roma, assalto a Pisilli: Juventus, Napoli e Tottenham sul talento 2004L’asta internazionale per il talento classe 2004 della Roma, Niccolò Pisilli, è iniziata.

Temi più discussi: Roma, 100 milioni per un mercato da Champions: Dybala resta, trattative per Greenwood e Nusa, poi...; Como, con la Champions League arrivano 35 milioni; Inter, la chiave per Koné è Carlos Augusto: la Roma alza il prezzo dopo l’affare bloccato un anno fa dai Friedkin; Calciomercato, Frattesi nel mirino della Roma: l’Inter abbassa il prezzo, spunta anche l’Atalanta.

#AstonVilla sulle tracce di #Soule Secondo il Messaggero, Emery stravede per l’argentino e un’offerta da 35 milioni potrebbe strapparlo alla #Roma. Gasperini non si opporrebbe ad una sua partenza ? Cessione si o no per Mati? #Calcionews24 x.com

[Cohen] La Roma è stata in contatto con i rappresentanti di Jashari per informarsi sulla sua situazione… I contatti continuano con vari candidati, non solo Jaissle e Pochettino. Ci sono stati nuovi colloqui oggi tra Ibra/Calvelli e Xavi. Nessun nome può essere e reddit

Turismo: a Roma record di presenze, 35 milioni di pernottamentieuronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.com per un periodo limitato. (ANSA) - ROMA, 30 NOV - Nel ... it.euronews.com

Prima il Napoli e poi la Roma: 35 milioni per la fasciaIn attesa di conoscere il futuro di Antonio Conte, affascinato da un possibile ritorno sulla panchina dell’Italia, e di Gian Piero Gasperini, accostato anche ai partenopei, Napoli e Roma al netto ... calciomercato.it