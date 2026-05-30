Roma 35 milioni per Pisilli | non solo Juventus

Da calciomercato.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrocampista romano ha segnato 4 gol e fornito 4 assist in tutte le competizioni. La sua crescita ha attirato l'interesse di diverse squadre, tra cui la Juventus. Spalletti lo apprezza molto e lo considera un elemento importante per la rosa. La società ha deciso di investire 35 milioni di euro per il suo riscatto. La trattativa coinvolge anche altri club, ma ad oggi la proposta più concreta è quella del club di Torino.

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Il centrocampista capitolino piace molto a Luciano Spalletti, ma non solo Autore di 4 gol e 4 assist complessivi fra tutte le competizioni, Niccolò  Pisilli  ha riscattato un avvio di annata difficile con una seconda parte di stagione da assoluto protagonista. Scarsamente utilizzato da Gian Piero  Gasperini  fino a gennaio, il centrocampista romano ha saputo sfruttare alla grande le opportunità avute durante la partenza di  El Aynaoui  per la Coppa d’Africa, scalando posizioni nelle gerarchie di centrocampo. (Ansa Foto) – calciomercato.it A suon di buone prestazioni, il numero 61 della  Roma  ha calamitato su di sé l’attenzione di diversi club europei. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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