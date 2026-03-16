Roma assalto a Pisilli | Juventus Napoli e Tottenham sul talento 2004

L’asta internazionale per il talento classe 2004 della Roma, Niccolò Pisilli, è iniziata. Juventus, Napoli e Tottenham hanno mostrato interesse e hanno presentato offerte per assicurarsi il calciatore. La situazione attira l’attenzione degli addetti ai lavori, con le tre società pronte a contendersi il giovane centrocampista. La decisione finale spetta ora alle parti coinvolte nel trasferimento.

L’asta internazionale per Niccolò Pisilli è ufficialmente aperta: Juventus, Napoli e Tottenham hanno messo nel mirino il gioiello classe 2004 della Roma. Il centrocampista giallorosso, pilastro del nuovo corso capitolino, è diventato l’oggetto del desiderio dei principali top club europei dopo un’ascesa tecnica che ne ha triplicato il valore di mercato in pochi mesi. Secondo le ultime indiscrezioni filtrate dall’esperto Ekrem Konur, la società dei Friedkin avrebbe già respinto un assalto frontale durante la scorsa sessione invernale, rispedendo al mittente un’offerta da circa 20 milioni di euro per il cartellino del ventunenne. La strategia della Roma punta a blindare il calciatore, ma la pressione delle concorrenti rende lo scenario estivo estremamente volatile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, assalto a Pisilli: Juventus, Napoli e Tottenham sul talento 2004 Articoli correlati Pisilli Roma, non solo il Genoa sul centrocampista giallorosso: un altro club si è inserito nella corsa al talento azzurro. I dettagliIl futuro di Pisilli sembra sempre più avvolto dall’incertezza, con il giovane centrocampista giallorosso che continua a suscitare l’interesse di... Juventus: respinto l’assalto della Roma sul mercatoMentre la Juventus si prepara alla sfida decisiva contro la Roma all’Olimpico (stasera ore 20:45, scontro diretto per il quarto posto), il mercato... Contenuti e approfondimenti su Roma assalto a Pisilli Juventus Napoli... Temi più discussi: Messias in panchina, Pisilli titolare: le probabili formazioni di Genoa-Roma; I probabili convocati dell'Italia per i Playoff Mondiali: da Pisilli e Palestra a Verratti ko, le scelte di Gattuso; Le pagelle di Genoa-Roma 2-1: Pisilli resta lucido; Genoa-Roma, probabile formazione: torna Ghilardi in difesa, Pisilli trequartista accanto a Pellegrini. Pisilli, la nuova vita di Niccolò con GasperiniÈ stato un amore (calcistico) a prima vista. Prima conferenza stampa di De Rossi, neo allenatore della Roma, 19 gennaio 2024: «Pisilli? Sono rimasto stupito, vederlo dal vivo mi ... ilmessaggero.it La dolce dedica di Anastasia Conti a Pisilli: cosa ha scritto sui social la nipote di Bruno ContiNiccolò Pisilli è stato il protagonista indiscusso di Roma-Stoccarda 2-0, valida per la settima giornata della Fase Campionato di Europa League. Nel post partita ha incassato le parole d'elogio di ... corrieredellosport.it Corriere della Sera. . A Roma una studentessa universitaria, Veronica, si è recata di fronte al ministero della Giustizia per chiedere l’istituzione del voto per i fuorisede per il referendum del 22 e 23 marzo. «Questa mattina ho scritto una lettera al presidente Mat - facebook.com facebook Terremoto a Roma: il mistero della scossa fantasma di oggi pomeriggio. Tante segnalazioni ma sismografi piatti x.com