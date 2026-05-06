Roma caso Pisilli | la Juventus torna all’assalto

La Juventus ha tentato di acquistare Niccolò Pisilli durante la finestra di mercato invernale, ma l'affare non si è concluso. Nel frattempo, il centrocampista ha consolidato il suo ruolo nella squadra di Roma, diventando un elemento chiave nel reparto mediano. La sua crescita in campo ha attirato l’attenzione di altri club, mentre la società giallorossa lo considera un elemento fondamentale per il futuro.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il centrocampista classe 2004, trattenuto a Trigoria per necessità tattiche, resta il primo obiettivo di Giuntoli per la prossima sessione estiva. La Roma si gode l’esplosione definitiva di Niccolò Pisilli, diventato ormai un perno insostituibile della mediana giallorossa, ma il destino del giovane talento avrebbe potuto assumere tinte diverse già durante la scorsa sessione invernale. Secondo quanto riferito dalla giornalista Eleonora Trotta, il numero 63 è stato al centro di un fitto intreccio di mercato che ha visto la Juventus e diversi club di bassa classifica in Serie A muoversi con decisione per assicurarsi le sue prestazioni a gennaio.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Roma, assalto a Pisilli: Juventus, Napoli e Tottenham sul talento 2004L’asta internazionale per Niccolò Pisilli è ufficialmente aperta: Juventus, Napoli e Tottenham hanno messo nel mirino il gioiello classe 2004 della... Roma-Como a quota 55: la Juventus scappa a +5. Pisilli entra in diffidaLa Roma aggancia il Como a quota 55 punti, ma la vittoria della Juventus contro il Bologna allunga la distanza dal quarto posto a 5 lunghezze. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'intervista a Hermoso e Pisilli dopo Roma-Fiorentina; Roma, Pisilli incedibile per Gasperini ma a gennaio sarebbe potuto partire; Roma in Champions League, Pisilli lancia la volata; Roma-Fiorentina 4-0, pagelle: brilla Pisilli, Gosens disastroso. Gasperini su Pisilli: Per fortuna sono riuscito a trattenerloNel corso del post partita a Dazn, il tecnico giallorosso si è soffermato anche sul centrocampista, autore di un'ottima prestazione contro la Fiorentina ... ilromanista.eu VIDEO - Mancini apre, Pisilli chiude: Roma a volontà con la Fiorentina. Gli highlightsI giallorossi segnano 4-0 gol alla Viola e ottengono tre punti importantissimi nella corsa Champions. Tra il 23 e il 61, timbrano anche Wesley ed Hermoso ... ilromanista.eu Celiakè! torna a Roma: due giorni dedicati al gusto senza glutine tra street food e alta cucina https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/salute-e-benessere/34078-celiak%C3%A8-torna-a-roma-due-giorni-dedicati-al-gusto-senza-glutine-tra-street-food-e-alta- - facebook.com facebook La #Roma in #ChampionsLeague se...: le possibili combinazioni Mancano 3 giornate alla fine della #SerieA. #Gasperini è a un punto dalla #Juventus 4ª e a tre dal #Milan 3º. Ma c'è il #Como dietro di sole due lunghezze @DavideFidanza1 #ASRoma x.com