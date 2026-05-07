GPG Renzo Nostini i primi quattro campioni italiani | rivivi l’evento su Assalto

Il 62º Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” si è concluso con le prime assegnazioni dei titoli italiani nelle varie categorie. La competizione, trasmessa su Assalto – piattaforma Sportface TV, ha visto i giovani atleti sfidarsi sulla pedana per conquistare il primo posto. I risultati delle gare hanno determinato i primi campioni nazionali, segnando un passo importante per il futuro della scherma italiana.

Il Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini ha emesso i suoi primi verdetti: rivivi l’evento su Assalto – piattaforma Sportface TV Il futuro della scherma italiana ha un nome, un cognome e una pedana: si chiama 62esimo Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” e ha già incoronato i suoi primi campioni. Nel magico PlayHall di Riccione, teatro del Trofeo Kinder Joy of Moving, sono andati in scena i talenti nati nel 2014. E non sono mancati emozioni e colpi di scena. Nel fioretto femminile, Emilia Caprari (Club Scherma Jesi) si impone 10-6 sulla campionessa uscente Emma Pontello, conquistando il tricolore. Bronzo per Solomiia Lukanova e Irene Bonomelli.🔗 Leggi su Sportface.it

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