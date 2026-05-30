Roland Garros Zverev favorito? Lui si nasconde | Sinner resta dominante…

Da webmagazine24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alexander Zverev ha superato Quentin Halys nel terzo turno di Roland Garros, arrivando agli ottavi di finale. Con questa vittoria si è qualificato tra i primi otto del torneo. Non ha fatto dichiarazioni sul suo ruolo di favorito, mantenendo un atteggiamento riservato. La partita ha confermato la sua presenza tra i principali contendenti della competizione.

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(Adnkronos) – Alexander Zverev 'si nasconde' al Roland Garros 2026. Il tennista tedesco ha battuto Quentin Halys nel terzo turno dello Slam di Parigi, raggiungendo così gli ottavi e candidandosi come grande favorito per la vittoria finale. Le sconfitte di Jannik Sinner e Novak Djokovic, oltre a quella per infortunio di Carlos Alcaraz, infatti offrono. L'articolo Roland Garros, Zverev favorito? Lui si nasconde: “Sinner resta dominante.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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