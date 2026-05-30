Alexander Zverev ha superato Quentin Halys nel terzo turno di Roland Garros, arrivando agli ottavi di finale. Con questa vittoria si è qualificato tra i primi otto del torneo. Non ha fatto dichiarazioni sul suo ruolo di favorito, mantenendo un atteggiamento riservato. La partita ha confermato la sua presenza tra i principali contendenti della competizione.

(Adnkronos) – Alexander Zverev 'si nasconde' al Roland Garros 2026. Il tennista tedesco ha battuto Quentin Halys nel terzo turno dello Slam di Parigi, raggiungendo così gli ottavi e candidandosi come grande favorito per la vittoria finale. Le sconfitte di Jannik Sinner e Novak Djokovic, oltre a quella per infortunio di Carlos Alcaraz, infatti offrono. L'articolo Roland Garros, Zverev favorito? Lui si nasconde: “Sinner resta dominante.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Qualcun altro ha la sensazione che Zverev non dovrebbe essere il favorito per vincere il Roland Garros? reddit

Dopo l' uscita di Djokovic secondo me il favorito per la vittoria del Roland Garros più che Zverev è lo spagnolo Jodar. #JoaoFonseca #Jodar #Djokovic #RolandGarros x.com

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