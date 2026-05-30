red carpet roland garros sfila naomi osaka

Notizia in breve

Naomi Osaka ha sfilato sul Red Carpet di Roland Garros indossando un abito di Haute Couture. La tennista si è presentata in un outfit che mette in risalto la sua personalità e il suo stile, attirando l’attenzione con dettagli eleganti e innovativi. La passerella all’aperto si è svolta nel contesto del torneo, trasformando la cerimonia in un momento di moda e spettacolo.