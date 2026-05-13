Foro Italico Gauff travolge Andreeva dopo una rimonta epica

Durante una partita al Foro Italico, la giocatrice americana ha rimontato da un primo set perso, vincendo con autorità contro l’avversaria russa. La sfida si è conclusa con una vittoria netta di Gauff, che ha mostrato un miglioramento nel secondo e nel terzo set. La giocatrice russa ha perso energia nel finale, influenzando la sua tenuta fisica e permettendo all’avversaria di prendere il sopravvento.

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? Domande chiave Come ha fatto Gauff a ribaltare il primo set perso?. Perché la tenuta fisica di Andreeva è venuta meno nel finale?. Quale gesto di rabbia ha scatenato la tensione tra le atlete?. Chi dovrà affrontare Gauff nella semifinale dopo questa rimonta?.? In Breve Gauff vince 4-6 6-2 6-4 dopo due ore e venti minuti di gioco.. La semifinale vedrà l'americana affrontare la rumena Sorana Cirstea.. Gauff punta alla quarta finale capitolina eguagliando il primato di Gabriela Sabatini.. Andreeva ha eliminato la russa classe 2007 dopo aver battuto Golubic nei sedicesimi.. Coco Gauff ha ribaltato lo svantaggio contro Mirra Andreeva al Foro Italico vincendo il quarto di finale con 4-6 6-2 6-4 dopo due ore e venti minuti di lotta intensa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foro Italico, Gauff travolge Andreeva dopo una rimonta epica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Linz, Mirra Andreeva travolge Potapova con una rimonta da cuoreLa giovane Andreeva conquista il WTA 500 di Linz battendo Potapova in una finale caratterizzata da un’inaspettata rimonta. WTA Linz: rimonta epica di Stephens, sfida shock contro AndreevaSloane Stephens, Gabriela Ruse e Dalma Galfi hanno inaugurato il tabellone principale del WTA di Linz, superando i rispettivi ostacoli nel primo...