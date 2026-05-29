LIVE Djokovic-Fonseca 6-4 6-4 3-6 5-7 5-7 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il fuoriclasse brasiliano rimonta la leggenda serba dopo una partita epica

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Djokovic e Fonseca si è concluso con Fonseca che ha vinto in cinque set, dopo aver recuperato da due set di svantaggio. La partita, valida per il torneo di Roland Garros 2026, si è conclusa con il punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7. Djokovic aveva iniziato forte, ma Fonseca ha rimontato, portando a casa il successo. La partita è durata oltre quattro ore.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui l’infinita DIRETTA LIVE del match dell’anno tra DJOKOVIC e FONSECA, avanza il brasiliano amici. Un saluto sportivo, domani sarà l’italian day. Non c’è Sinner, ma non per questo ci si annoia al Roland Garros! 21:02 Ricordiamo, ha chiuso con 3 ace di fila! “ Bello solo poterlo affrontare ” umilissimo Fonseca, che si è salvato dal 15-40 nel quarto parziale. Ma un sacco di volte ha giocato ad un passo dal baratro un tennis da campione quale è. 21:02 Onore al predestinato brasiliano, che giunge per la prima volta in carriera in ottavi in un Grand Slam, lo fa battendo il più forte della storia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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