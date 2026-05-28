Sinner-Cerundolo oggi secondo turno al Roland Garros | orario precedenti e dove vederla

Jannik Sinner affronta oggi il secondo turno di Roland Garros contro un avversario ancora da definire. La partita si svolgerà nel pomeriggio e sarà visibile su canali dedicati e piattaforme streaming ufficiali. Sinner ha superato il primo turno con una vittoria in tre set. Per questa sfida, l'italiano si presenta senza infortuni e con l’obiettivo di proseguire nel torneo. La sfida si svolge sul campo principale del torneo francese.

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha battuto il francese Clement Tabur in tre set all'esordio dello Slam di Parigi, volando così al secondo turno, dove oggi, giovedì 28 maggio, incontrerà Juan Manuel Cerundolo – in diretta tv e streaming – numero 56 del ranking Atp. L'argentino. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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SINNER vs CERÚNDOLO: A CHE ORA GIOCA E DOVE VEDERLA | Roland Garros 2026

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Sinner, quando gioca al Roland Garros? Esordio contro Tabur, orario, dove vederla (tv e streaming), precedenti e montepremiJannik Sinner giocherà al Roland Garros contro un avversario sconosciuto, Tabur, nel suo primo turno.

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Secondo le previsioni di Tennis Abstract RG, il testa di serie #1 Jannik Sinner ha la stessa probabilità di raggiungere la finale del testa di serie #2 Alexander Zverev di vincere il suo match di secondo turno reddit

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