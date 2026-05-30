Roland Garros oggi Berrettini-Comesana | orario precedenti e dove vederla

Matteo Berrettini scende in campo oggi a Roland Garros contro Francisco Comesana nel terzo turno. Dopo aver battuto Arthur Rinderknech nel secondo round, il tennista italiano affronta il giocatore argentino. L'incontro si svolge nel pomeriggio, ma l'orario preciso non è stato ancora comunicato. La partita sarà visibile sui canali ufficiali del torneo, senza ulteriori dettagli sui precedenti tra i due atleti.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini torna in campo al Roland Garros. Oggi, sabato 30 maggio, il tennista azzurro affronta Francisco Comesana nel terzo turno dello Slam francese, dopo il successo nel secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech. L'argentino si è invece guadagnato la sfida dopo aver eliminato Luciano Darderi. Ecco orario, precedenti e dove vedere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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ATP French Open 2026 Third Round Predictions: Berrettini-Comesana, Cobolli-Tien, Cerundolo-Svajda

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