Roland Garros oggi Cobolli-Tien – Diretta
Flavio Cobolli disputa oggi il suo incontro al Roland Garros 2026, affrontando l’americano Learner Tien nel terzo turno del torneo. La partita è trasmessa in diretta televisiva e streaming.
(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, l'azzurro affronta l'americano Learner Tien – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam francese. Cobolli è reduce dal successo in tre set contro il cinese Wu Yibing, mentre lo statunitense ha battuto l'argentino Diaz Acosta nel. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Roland-Garros 2026 - Flavio Cobolli: Questa è la mia superficie, dovrò sfruttarla
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