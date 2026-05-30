Dove vedere in tv Cobolli-Tien oggi Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Flavio Cobolli affronterà Learner Tien nel terzo turno del Roland Garros 2026. La partita è prevista in diretta televisiva e streaming, con orario ancora da comunicare. L'incontro si svolgerà sui campi del torneo francese, con il pubblico che potrà seguirlo tramite le piattaforme ufficiali. La sfida rappresenta un passaggio importante nel percorso del tennista italiano nel torneo parigino.

Flavio Cobolli affronterà Learner Tien al terzo turno del Roland Garros 2026: dopo aver avuto la meglio nel derby con Andrea Pellegrino e aver travolto il cinese Yibing Wu con un periodico 6-4, il tennista italiano tornerà in scena sulla terra rossa di Parigi per fronteggiare l’insidioso avversario statunitense in un incontro che si preannuncia particolarmente equilibrato, combattuto e avvincente tra due teste di serie molto vicine tra loro in tabellone. LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-TIEN DALLE 12.00 L’appuntamento è per sabato 30 maggio alle ore 12.00, sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata sul Court Philippe Chatrier (il Campo Centrale): attenzione come sempre al caldo che si preannuncia torrido e che ha avuto un peso sull’eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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